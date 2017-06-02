наверх
02.06.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Цена на нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель

    (обновлено: )4301
    Утром в пятницу стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 49,90 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI также опускалась.
    Цистерны
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель в пятницу, что произошло впервые с 10 мая.

    Читайте также: Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

    По состоянию на 09.30, как сообщает РИА Новости Прайм, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% — до 49,90 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,55%, до 47,62 доллара за баррель.

    Напомним, ОПЕК и другие нефтедобывающие страны приняли ожидаемое решение о продлении сокращения добычи черного золота до апреля 2018 года, не объявив о новых участниках и увеличении объема ограничений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. Кадры с места ЧП. Видео
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож. Архивное фото
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США