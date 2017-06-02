Цена на нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель в пятницу, что произошло впервые с 10 мая.

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По состоянию на 09.30, как сообщает РИА Новости Прайм, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% — до 49,90 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,55%, до 47,62 доллара за баррель.

Напомним, ОПЕК и другие нефтедобывающие страны приняли ожидаемое решение о продлении сокращения добычи черного золота до апреля 2018 года, не объявив о новых участниках и увеличении объема ограничений.