В Украине резко выросли продажи новых машин

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. За пять месяцев 2017 года украинский рынок новых легковых автомобилей увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 30 тысяч продаж.

В мае в Украине зарегистрированы 6,6 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром". Такой результат на 48% выше показателя мая 2016 года.

"Наиболее востребованной автомобильной маркой последнего весеннего месяца была Toyota. В мае 882 новые Тойоты пополнили автопарк Украины. От своего результата годичной давности эта японская марка оторвалась вверх почти на 62 процента. На втором месте c 71 процентным ростом – Renault. Майский итог этой французской марки – 709 авто. Третьей по популярности автомобильной маркой среди украинцев стала Skoda, в активе которой 548 проданных машин. Относительно мая 2016 года продажи Skoda выросли почти на 90 процентов. На четвертом месте с результатом 448 зарегистрированных продаж – KIA. Положительная динамика этого корейского бренда по сравнению с предыдущим годом составила 50 процентов", — сообщает издание.

Замыкает лидерскую пятерку, с отставанием на 23% от своего майского результата прошлого года, Volkswagen – 398 новых авто.

Также в ТОП-10 отчетного месяца вошли: Nissan – 337 шт. (+76%), Hyundai – 331 шт. (+99%), Peugeot – 245 шт. (+380%), Ford – 243 шт. (+1%) и Mercedes-Benz – 228 шт. (+40%). Титул бестселлера по итогам мая достался KIA Sportage – 311 продаж.

Ранее под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков". Люди перекрыли улицу Михаила Грушевского. У протестующих были флаги с надписью "АвтоЕвро Сила".

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