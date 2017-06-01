"Южмаш" сообщил об аресте всех своих счетов и штрафе в 40 млн грн

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Трехлетняя работа по преодолению кризиса на днепровском заводе "Южмаш" сведена на нет действиями Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, которая, несмотря на решения судов в пользу "Южмаша", арестовала все счета предприятия и намерена взыскать с завода 40 млн грн, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на руководство предприятия.

Глава профсоюзной организации "Южмаша" Валерий Васильев и заместитель директора Сергей Захарченко заявили журналистам в Киеве об угрозе срыва международного контракта "Южмаша" по производству ракет-носителей "Зенит" для программ "Морской старт" и "Наземный старт", который предприятие заключило с компанией S7 Sea Launch Limited в апреле 2017 года.

"Все предыдущие беспрецедентные меры по государственной поддержке "Южмаша" (как списание долгов прошлых периодов в 400 млн грн) — окажутся потраченными впустую, поскольку арест счетов повлечет за собой невозможность выполнить контракты, работа по которым позволяла предприятию к концу 2017 года выйти на безубыточный уровень, — приводит издание слова Васильева. — По сравнению с 2016 годом у нас намечался рост производства в 2,5 раза. И на таком старте нас сбивают. Это не по-государственному!"

Вследствие ареста счетов "Южмаша" предприятие не может работать и выполнять контракты, а также накапливает задолженность за электроэнергию, тогда как семь тысяч сотрудников уже два месяца не получают заработную плату.

Руководители "Южмаша" заявили, что игнорирование Министерством юстиции проблем предприятия вынудило сотрудников завода выйти на пикет.

"Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" ("Южмаш") подчиняется государственному космическому агентству Украины, является крупнейшим в стране предприятием по производству ракетно-космической техники и имеет полный цикл производства, включает ряд заводов и конструкторское бюро.