Нацбанк повысил курс евро в первый день лета

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 1 июня на уровне 2631,03 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2952,28 грн за 100 евро, российского рубля — 4,641 грн за 10 рублей.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.