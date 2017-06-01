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01.06.201708:58
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    Экономика

    Нацбанк повысил курс евро в первый день лета

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    Согласно данным на сайте регулятора, курс евро на четверг установлен на уровне 2952,28 грн за 100 евро, российского рубля — 4,641 грн за 10 рублей, доллара - 2631,03 грн за 100 долларов.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на четверг, 1 июня на уровне 2631,03 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2952,28 грн за 100 евро, российского рубля — 4,641 грн за 10 рублей.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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