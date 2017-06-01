Правительство само создало причины для снижения роста ВВП - эксперт

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров официально ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) с 3% до 1,8%, а также увеличил показатель ожидаемой инфляции в 2017 году — с 8% до 11,2%. Среди причин пересмотра оценки роста экономики называется прекращения в начале этого года транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями Донбасса. Одним из факторов увеличения инфляции указывается повышение минимальной зарплаты.

Прогнозы правительства по ВВП прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

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"Тут что-то произошло неожиданное только для украинского правительства, потому что для экспертов и разных международных финансовых организаций это было очевидно, что прогноз правительственный завышен и слишком оптимистичен. Я об этом говорил еще в конце прошлого года, что инфляция будет выражаться двухзначным числом и что экономический рост, хотя это тяжело назвать экономическим ростом, эти 2-3%, но все равно будет меньше, чем планирует правительство. Тут вот интересно то, как правительство комментирует причины пересмотра. Они сами создали эти причины и сами говорят, что из-за этих причин экономика развивается хуже и инфляция растет быстрее. Повышение минимальной зарплаты — это же правительственная инициатива. Теперь они говорят: вот мы повысили, поэтому мы сейчас повышаем и прогноз инфляции", — отметил эксперт.