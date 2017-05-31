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    Климкин заявил о "победе над энергетической агрессией России"

    (обновлено: )66609
    Климкин назвал решение Стокгольмского арбитража "чистой победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом "Газпрома".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста "Газпром" победой над "энергетической агрессией Российской Федерации".

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
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    "Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом "Газпрома", — подчеркнул министр в Twitter.

    "Договорняки больше не действуют. Только европейские правила! #Стокгольм", — добавил Климкин.

    "Нафтогаз Украины" ранее заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие "бери или плати" (take or pay), содержащееся в его контракте с "Газпромом" на поставку газа.

    Также стало известно, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа, а также предписал пересмотреть цену в контракте "Нафтогаза" и "Газпрома" начиная с 2014 года.

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