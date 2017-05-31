Индия даст $500 млн Украине на солнечную электростанцию

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Индийская компания даст Украине 500 миллионов долларов на строительство солнечной электростанции, сообщило Минэкономики Украины.

"Индийская компания построит в Украине солнечную электростанцию в 500 миллионов долларов", — говорится в микроблоге Минэкономики в Twitter по итогам встречи первого вице-премьера Украины – главы Минэкономики Степана Кубива с послом Индии на Украине Маноджем Кумар Бхарти.

При этом в министерстве не уточнили, где планируется строительство электростанции.

Также сообщается, что стороны договорились до конца 2017 года провести межправительственную украино-индийскую комиссию.

Ранее Минэкологии Украины заявило о получении от потенциальных инвесторов 44 заявок на реализацию проектов по строительству солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Такое строительство стало возможным после принятие в 2016 году Верховной Радой Украины закона об изменении правового режима 30-километровой зоны отчуждения вокруг станции. Парламент разрешил строительство в этой зоне объекты по выработке электроэнергии из альтернативных источников.