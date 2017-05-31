Дело "Тедис". Суд встал на сторону Антимонопольного комитета

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Суд отказал табачной компании "Тедис Украина", которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, в удовлетворении иска об отмене наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафа в размере 431 миллион гривен, сообщил в среду глава АМКУ Юрий Терентьев.

"АМКУ только что выиграл первую инстанцию! ООО "Тедис Украина" в удовлетворении иска об отмене решения АМКУ о признании нарушения и наложении штрафов на 431 миллион гривен отказано полностью", — написал Терентьев на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что "Тедис Украина" уплатила более 11,2 миллиона долларов штрафа в госбюджет. Он заявил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией. Также, по его словам, среди владельцев компании есть гражданин РФ Игорь Кесаев, в отношении которого решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены санкции в виде запрета вывода средств за границу.

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В начале апреля замглавы АМКУ Нина Сидоренко сообщила, что среди владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора в стране, компании "Тедис Украина", нет граждан России.