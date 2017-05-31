Змиевскую ТЭС начали переводить на газовый уголь

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. На энергоблоке №2 Змиевской ТЭС в Харьковской области завершен комплекс строительно-монтажных работ по техническому переоснащению систем с антрацита на газовый уголь, сообщает в среду пресс-служба "Центрэнерго".

"30 мая 2017 года, опережая все графики, на энергоблоке ст. № 2 Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" завершен комплекс строительно-монтажных работ по техническому переоснащению систем подачи, приготовления и сжигания антрацитового топлива с переводом котлоагрегатов на использование угля марки "Г" и "ДГ" и в 12:19 успешным подключением к сети ОЭС Украины начат этап пусконаладочных работ для подготовки основного и вспомогательного оборудования к комплексному испытания", — сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что введение энергоблока в промышленную эксплуатацию предусмотрено до 1 сентября 2017 года. При этом энергоблок №5 Змиевской ТЭС должен быть переведен на марку "Г" до 15 сентября 2017 года.

"Таким образом Змиевская ТЭС первой в Украине переходит из дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "П" на использование угля газовой группы, что является крайне важным проектом в повышении энергонезависимости и энергобезопасности не только Змиевской ТЭС, но и всей объединенной энергосистемы Украины", — добавили в компании.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

В Украине из-за дефицита антрацита были остановлены несколько ТЭС, среди которых Змиевская теплоэлектростанция. Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.