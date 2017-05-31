По Украине в последний день весны пройдут дожди

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В среду в Украине переменная облачность, ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, днем в Украине местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах западных областей град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, (на западе северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 16-21°.

В Киеве в среду кратковременный дождь ближе к вечеру. Температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Во Львове местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью 14..16°, днем 25..27°.

В Днепре 31 мая ночью осадков не будет, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью 14..16°, днем 26..28°.

В Одессе последний день весны ознаменуется кратковременным грозовым дождем. Температура ночью 15..17°, днем 25..27°.

Накануне на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. На минувшей неделе на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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