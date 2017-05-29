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    Украина потеряет 29% урожая фруктов и ягод из-за заморозков

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    Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия, майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.
    Черешня и клубника
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    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Прогнозные показатели сбора урожая плодово-ягодных культур и винограда в Украине уменьшены на 29% из-за майских заморозков, сообщило в понедельник Министерство аграрной политики и продовольствия.

    Прилавок с фруктами и овощами на рынке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду. Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций (местных органов власти – ред.)", — говорится в сообщении.

    По данным Минагропрода, в абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшен с 2473 до 1755 тысяч тонн. Наибольший ущерб причинен косточковым культурам — их прогнозный урожай уменьшен с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%).

    "В разрезе этих культур наибольший недобор урожая ожидается у абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9700 тонн персика и нектарина (против ранее ожидавшихся 71 и 18 тысяч тонн соответственно)", — отмечается в сообщении.

    В министерстве добавили, что наименьший вред нанесен урожаю винограда — в пределах 13% (ожидается 333 тысячи тонн против предыдущего прогноза в 380 тысяч тонн).

    Ранее сообщалось, что больше всего от майского похолодания пострадали Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая и Кировоградская области, где уже уничтожено больше половины ожидаемого урожая на миллионы гривен.

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