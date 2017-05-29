Украина потеряет 29% урожая фруктов и ягод из-за заморозков

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Прогнозные показатели сбора урожая плодово-ягодных культур и винограда в Украине уменьшены на 29% из-за майских заморозков, сообщило в понедельник Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Майские морозы, наблюдавшиеся почти на всей территории Украины, нанесли значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду. Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основе данных, поступивших от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций (местных органов власти – ред.)", — говорится в сообщении.

По данным Минагропрода, в абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшен с 2473 до 1755 тысяч тонн. Наибольший ущерб причинен косточковым культурам — их прогнозный урожай уменьшен с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%).

"В разрезе этих культур наибольший недобор урожая ожидается у абрикоса, персика и нектарина. Планируется собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9700 тонн персика и нектарина (против ранее ожидавшихся 71 и 18 тысяч тонн соответственно)", — отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что наименьший вред нанесен урожаю винограда — в пределах 13% (ожидается 333 тысячи тонн против предыдущего прогноза в 380 тысяч тонн).

Ранее сообщалось, что больше всего от майского похолодания пострадали Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая и Кировоградская области, где уже уничтожено больше половины ожидаемого урожая на миллионы гривен.