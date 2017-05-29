СБУ сообщила о предотвращении закупки российских автобусов на 30 млн грн

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что пресекла попытку купить в России 16 школьных автобусов и пожарный автомобиль у производителей, против которых действуют экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Сотрудники службы безопасности Украины предупредили на Закарпатье закупку российской санкционной автотехники почти на тридцать миллионов гривен", — говорится в понедельник в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным СБУ, в этом регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и 16 школьных автобусов. Сотрудники спецслужбы во время проверки документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сообщается, что СБУ проинформировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российской автотехники была отменена.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Указ вступил в силу 17 мая. Замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская заявляла, что Украина готова к возможным ответным санкциям со стороны России.