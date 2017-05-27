Блокада Донбасса тормозит рост ВВП - эксперт

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КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины провел первый брифинг по монетарной политике без Валерии Гонтаревой. Так, в НБУ сообщили о снижении процентной ставки, кстати, второй месяц подряд, теперь она составляет на уровне 12,5%.

В Нацбанке говорят, что инфляция замедлилась, а гривна пока что будет укрепляться. Это связано с тем, что в Украину поступает валюта от аграриев, которые экспортируют свою продукцию. А цены на мировых рынках увеличились. Также на укрепление гривны повлиял и доллар, который на мировых рынках ослаб.

Как влияет на рост ВВП блокада Донбасса, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

"Блокада тормозит рост ВВП примерно на 1-2% в год. У нас нет такого роста, который мог бы перекрыть эти потери. Но с другой стороны, если мы теряли в предыдущие годы — 15% ВВП, то 2% — это уже капля в море. Оно не ощутимо. Рост ВВП Украины обеспечивается за счет переориентации", — отметил эксперт.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.