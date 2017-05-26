При желании требования МВФ можно выполнить за месяц - эксперт

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Четыре реформы в обмен на пятый транш. Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и назвала условия, при которых Киев может рассчитывать на выделение очередного займа по действующей программе сотрудничества.

В частности Верховная Рада должна доработать и принять законопроекты по пенсионной и земельной реформам. К тому же кредиторы ожидают оживления приватизации и конкретных результатов антикоррупционных усилий. По данным СМИ, МВФ готов пойти на уступки Украине в вопросе дедлайна для принятия пенсионной и земельной реформ. Для выделения следующего транша фонд будет довольствоваться принятием соответствующих законопроектов в первом чтении, а не в целом, как требовалось ранее.

Впрочем, есть и ложка дегтя. По информации источников, Международный валютный фонд не согласовал пенсионную реформу, которую подготовило украинское правительство.

Насколько подъемные задачи, поставленные МВФ, рассказал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Если бы была политическая воля, то это все можно было бы сделать в течение месяца. Вопрос же не в реальности, а в наличии желания это делать. Базово этот транш был больше двух миллиардов долларов. Но понятно, это если бы выполняли все требования. Понятно, что мы как всегда будем торговаться, и скорее всего на осень выйдем с тем, что мы сделали пенсионную реформу. Принятие законопроектов в первом чтении МВФ никогда не устроит. Поэтому за счет пенсионной реформы постараются получить хоть один транш на миллиард долларов", — считает эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.