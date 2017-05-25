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    Нацбанк снизил учетную ставку с 13% до 12,5%

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    В регуляторе сообщили, что принято решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года. Смягчение монетарной политики может быть продолжено и в будущем.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Нацбанк снизил учетную ставку с 13% до 12,5%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

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    "Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года. Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", — говорится в сообщении.

    В середине апреля Национальный банк Украины также снижал учетную ставку — с 14% до 13%.

    Нацбанк в четверг также сообщил, что в дальнейшем в этом году он может продолжить смягчение монетарной политики, но только в случае устойчивого снижения определенных рисков.

    В целом Нацбанк ожидает, что по результатам 2017 года, в начале которого учетная ставка находилась на уровне 14% годовых, масштаб ее снижения будет гораздо меньше по сравнению с 2016 годом, в течение которого ставка снизилась на 8 процентных пунктов.

    Также НБУ сообщает, что сохранил прежний прогноз по инфляции — на 2017 год она остается на уровне 9,1% и 6% на 2018 год.

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