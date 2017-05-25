КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Нацбанк снизил учетную ставку с 13% до 12,5%, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых с 26 мая 2017 года. Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", — говорится в сообщении.

В середине апреля Национальный банк Украины также снижал учетную ставку — с 14% до 13%.

Нацбанк в четверг также сообщил, что в дальнейшем в этом году он может продолжить смягчение монетарной политики, но только в случае устойчивого снижения определенных рисков.

В целом Нацбанк ожидает, что по результатам 2017 года, в начале которого учетная ставка находилась на уровне 14% годовых, масштаб ее снижения будет гораздо меньше по сравнению с 2016 годом, в течение которого ставка снизилась на 8 процентных пунктов.

Также НБУ сообщает, что сохранил прежний прогноз по инфляции — на 2017 год она остается на уровне 9,1% и 6% на 2018 год.