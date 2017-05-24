"Сбербанк" зарезервировал все риски по Украине

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Зампред правления крупнейшего российского банка "Сбербанк" Александр Морозов заявил, что банк создал достаточно резервов для компенсации любых последствий в случае ухудшения ситуации для своего бизнеса в Украине.

"Мы досоздали резервы. Они достаточны, чтобы полностью компенсировать все потенциальные негативные последствия при любой ситуации вне зависимости от того, что произойдет в Украине. У нас резервы все это компенсируют", — сказал Морозов. Глава "Сбербанка" Герман Греф в марте говорил, что банк зарезервировал риски по Украине на 70%.

На конец первого квартала 2017 года риски, связанные с вложениями в украинские активы, сократились до 0,07% от чистых активов "Сбербанка" по МСФО с 0,1% на конец прошлого года, ранее в среду сообщил представитель банка журналистам.

"Украина для нас больше не является серьезной ситуацией", — прокомментировал Морозов.

Отметим, что сейчас "Сбербанк" ожидает согласия Нацбанка Украины на продажу своей украинской "дочки", что позволит крупнейшему российскому банку завершить сделку и уйти из этой страны.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка).