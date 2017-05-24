Насалик: сегодня все государственные угольные шахты убыточные

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что все государственные шахты, которые добывают энергетический уголь и входят в сферу влияния ведомства, на сегодня являются убыточными.

"Вы можете увидеть результат работы угольной отрасли за апрель – все без исключения шахты убыточные. Все!" — сказал он на заседании правительства.

По словам министра, убытки государственной угольной отрасли за 2015 год составили 4,4 млрд грн, при этом долги по зарплате достигали 0,7 млрд грн, а долги за электроэнергию и перед бюджетом – 15,8 млрд грн.

"Система, которая работала в угольной отрасли, – это система, которая утилизировала бюджетные деньги без какого-либо результата, она их просто использовала неэффективно", — добавил Насалик

Как сообщалось ранее, Кабмин Украины на заседании в среду утвердил концепцию развития угольной отрасли и план действий по выводу государственных шахт из кризиса.