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    Насалик: сегодня все государственные угольные шахты убыточные

    (обновлено: )3702
    По словам министра, "система, которая работала в угольной отрасли, – это система, которая утилизировала бюджетные деньги без какого-либо результата, она их просто использовала неэффективно".
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что все государственные шахты, которые добывают энергетический уголь и входят в сферу влияния ведомства, на сегодня являются убыточными. 

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    "Вы можете увидеть результат работы угольной отрасли за апрель – все без исключения шахты убыточные. Все!" — сказал он  на заседании правительства.

    По словам министра, убытки государственной угольной отрасли за 2015 год составили 4,4 млрд грн, при этом долги по зарплате достигали 0,7 млрд грн, а долги за электроэнергию и перед бюджетом – 15,8 млрд грн.

    "Система, которая работала в угольной отрасли, – это система, которая утилизировала бюджетные деньги без какого-либо результата, она их просто использовала неэффективно", — добавил Насалик

    Как сообщалось ранее, Кабмин Украины на заседании в среду утвердил концепцию развития угольной отрасли и план действий по выводу государственных шахт из кризиса.

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