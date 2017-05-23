Госстат несколько месяцев подряд фиксирует спад промпроизводства

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. В Украине по состоянию на апреле третий месяц подряд был зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с апрелем 2016 года ускорился до 6,1% после 2,7% месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Отмечается, что с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в апреле в годовом выражении ускорился до 4,6% после 2,9% в марте к марту.

По данным службы, по сравнению предыдущим месяцем, мартом 2017 года, промпроизводство в апреле упало на 6,9% без учета сезонной корректировки, на 1,7% — с учетом корректировки.

С начала года, в январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 2%.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Украине в марте 2017 года в сравнении с мартом прошлого года упало на 2,7%.