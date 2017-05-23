"Ощадбанк" запустит бухгалтерскую программу вместо запрещенной "1С"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк разрабатывает новую систему на смену самой популярной в Украине бухгалтерской программе "1С".

Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

По словам Пышного, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный. Он отметил, что система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также позволит вести налоговый учет.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "1С", "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром".