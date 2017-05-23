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    Экономика

    "Ощадбанк" запустит бухгалтерскую программу вместо запрещенной "1С"

    (обновлено: )18202
    По словам главы правления банка Андрея Пышного, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.
    Отделение Ощадбанка
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк разрабатывает новую систему на смену самой популярной в Украине бухгалтерской программе "1С".

    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook
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    Об этом он сказал в интервью изданию "Новое время".

    По словам Пышного, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев.

    "Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный. Он отметил, что система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также позволит вести налоговый учет.

    Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "1С", "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром".

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