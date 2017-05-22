Deutsche Bank отключил счета украинских клиентов

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Deutsche Bank Trust Company Americas отключил счета украинских клиентов, такое решение ставит под угрозу банковскую систему страны, заявили банкиры в ходе круглого стола, пишут "Украинские новости".

"Для нас беспрецедентно неожиданным было отключение счетов Deutsche Bank. Поскольку мы банк (банк "Авангард"), который всецело погружен в транзакционный бизнес — для нас это критически важно", — сообщила председатель правления банка "Авангард" Светлана Корчинская, добавив, что от решения Deutsche Bank пострадало порядка 60 банков, которые не имеют прямых корреспондентских счетов.

В свою очередь председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов выделил возможный выход из ситуации в виде внесения изменения в постановление НБУ №118: "Есть предложение — изменить необходимость для украинских банков открывать корсчета не только в странах 1-й группы, но и в других, чтобы банки могли открывать корсчета в той же Турции и Китае".

По словам председателя набсовета банка "Конкорд" Елены Соседки, лучшим выходом из ситуации — если НБУ взял бы на себя клиринговую функцию.

Между тем, по мнению НБУ, проблема не является масштабной, поскольку лишь 8% от всех экспортно-импортных контрактов проходило через "пострадавшие" банки. Кроме того, НБУ прорабатывает возможность возложения функции клирингового банка на один из крупных банков.

Еще в марте Deutsche Bank заявил, что отключит корреспондентские счета украинских банков, у которых нет прямых корсчетов с иностранными банками.

Как сообщалось ранее, Deutsche Bank готов выплатить штраф в 95 миллионов долларов США за уклонение от федеральных налогов в США.