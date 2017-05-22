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    Экономика

    НБУ предоставит свою позицию по покупке "дочки" "Сбербанка"

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    Уход российских банков из Украины (293)

    (обновлено: )10011
    Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что документы по продаже "дочки" "Сбербанка" находятся в стадии изучения, регулятор скоро сможет сформулировать свою позицию по этому вопросу.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мая – РИА Новости Украина. Национальный банк Украины обещает вскоре предоставить свою позицию относительно сделки по покупке украинской "дочки" "Сбербанка", заявила в понедельник журналистам замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

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    "Пока документы находятся в стадии изучения… Мы скоро сможем уже сформулировать свою позицию по этому вопросу", — заявила Рожкова.

    "Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" Сбербанка будет работать под его брендом.

    Нацбанк в апреле получил документы от Саида Гуцериева на согласование сделки по покупке 77,5% акций украинской "дочки" Сбербанка. Сейчас полученные от Гусельникова и Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении регулятора. Глава "Сбербанка" Герман Греф в апреле отмечал, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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