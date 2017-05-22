В Украине планируют изменить ширину железнодорожной колеи

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Украина рассматривает вопрос изменения ширины железнодорожной колеи, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта.

"Украинская сторона выразила заинтересованность в привлечении опыта специалистов железнодорожной отрасли Франции по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры Украины, строительству нового подвижного состава в том числе с применением системы изменения ширины колеи для подвижного состава", — говорится в сообщении.

Отмечается, что французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине.

Также сообщается, что украинская сторона проинформировала о проведении активной работы по развитию комбинированных/мультимодальных перевозок в направлении Европа — Азия с использованием транспортной инфраструктуры Украины, в частности в рамках действующих транспортных коридоров, определенных сетью TEN-T.

С целью привлечения грузопотока стороны согласились принимать все необходимые для этого меры.

Напомним, самой распространенной в мире шириной пути является 1435 мм, в Украине сейчас эксплуатируются пути шириной 1520 мм.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило, что готовность железной дороги в обход Украины составляет 60%.