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    Авиакомпания из Украины попала в "черный список" Евросоюза

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    Авиакомпания "Урга" (Кропивницкий) внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).
    Авиакомпания Урга (Кропивницкий)
    Авиакомпания "Урга"

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Европейская Комиссия внесла в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещена деятельность внутри ЕС украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий), сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, передает "Зеркало недели".

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    УНИАН
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    Согласно пресс-релизу, компания внесена в список в связи с неустраненными недостатками в отношении безопасности, которые были выявлены Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA).

    Отмечается, что после обновления "черного списка" 181 авиакомпании запрещены полеты в ЕС.

    Авиакомпания "Урга" основана в 1993 году. С декабря 1994 включена в список официальных перевозчиков ООН. Обеспечивает услуги авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов в миссиях ООН. Флот авиакомпании включает 17 воздушных судов. "Урга" в 2016 году увеличила чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом — до 27,088 млн гривен.

    Ранее прокуратура Автономной республики Крым сообщала, что прокуратура подала иск к авиакомпании РФ о взыскании более 370 тысяч долларов за использование воздушного пространства в Крыму.

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