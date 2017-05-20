В воскресенье вступит в силу решение о пошлинах на удобрения из РФ

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 21 мая, вступит в силу решение властей Украины о введении антидемпинговых пошлин на импорт двух видов российских азотных удобрений.

Как указано в опубликованном в газете в субботу соответствующем решении украинской межведомственной комиссии по международной торговле, данное решение вступает в силу "на следующий день после опубликования этого сообщения".

"Комиссия решила возобновить действие антидемпинговых мер, примененных решением комиссии от 27.12.2016 "О применении окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений происхождением из Российской Федерации", изложив пункт указанного решения комиссии в следующей редакции: "Размер ставки окончательной антидемпинговой пошлины на импорт в Украину товара 31,84%", — говорится в опубликованном в субботу решении.

В пятницу стало известно, что Украина вводит антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным министерства экономического развития и торговли Украины, на сегодняшний день РФ является основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь — другие виды азотных удобрений, поставляемых из России.