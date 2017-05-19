Гройсман призвал не допустить банкротства Одесского припортового завода

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман призывает Генпрокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провести расследование и не допустить банкротства Одесского припортового завода. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кабмина.

"В настоящее время Фондом государственного имущества Украины, который является органом управления общества (ОПЗ), вместе с обществом готовится к подаче в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационная жалоба. С целью защиты интересов государства и недопущения доведения до банкротства одного из крупнейших отечественных предприятий, прошу вас рассмотреть возможность вступления Генеральной прокуратуры Украины в это дело", — говорится в письме Гройсмана к Генпрокуратуре.

В обращении премьера к НАБУ отмечается, что Гройсман обратился к руководству ведомства с призывом провести расследование деятельности должностных лиц "с целью выявления фактов нарушения интересов государства и предотвращения доведению до банкротства одного из крупнейших государственных предприятий".

Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Стокгольмский арбитраж в июле 2016 года взыскал с ОПЗ долг в размере 193 миллионов долларов. Южный городской суд Одесской области в марте 2017 года разрешил реализацию этого решения на территории Украины, а Апелляционный суд Одесской области 10 мая это подтвердил. На следующий день премьер Украины поручил ФГИ и Минюсту защитить имущество ОПЗ от возможных посягательств со стороны Ostchem. Правительство опасается, что в случае вступления этих решений судов в силу предприятию может грозить банкротство.

Украинские власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.