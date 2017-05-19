наверх
19.05.201720:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-"

    (обновлено: )25910
    Несмотря на то, что на Киев приходится 20% ВВП Украины и в городе наблюдается самый низкий в стране уровень безработицы, по международным стандартам уровень благосостояния города низок.
    Логотипы компании Standard & Poor's
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Киева на уровне "В-".

    Вадим Новинский о дефиците пенсионного фонда. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Новинский о грядущем падении экономики Украины

    Читайте также: Польша сейчас находится у позорного столба всего Евросоюза – Домагала

    "Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что сильные бюджетные показатели Киева и значительный запас денежных средств позволят ему выдержать неопределенность, которая коренится в волатильной институциональной среде Украины", — говорится в релизе. Агентство также предполагает, что уровень долга города будет оставаться на низком уровне.

    S&P может понизить рейтинг Киева в случае понижения суверенного рейтинга Украины или если задолженность города существенно вырастет. Кроме того, на снижение рейтинга может повлиять уменьшение ликвидных средств. Агентство отмечает, что в данный момент потенциал для повышения рейтинга отсутствует.

    Агентство отмечает, что несмотря на то, что на Киев приходится 20% ВВП Украины и в городе наблюдается самый низкий в стране уровень безработицы, по международным стандартам уровень благосостояния города низок.

    Ограничивает рейтинг Киева качество финансового менеджмента, считают эксперты агентства. S&P полагает, что долгосрочное финансовое планирование только зарождается. Отмечается также низкий уровень управления долгом и ликвидностью, а также недостаточный надзор за связанными с городом госпредприятиями.

    Агентство прогнозирует, что в ближайшие три года показатели исполнения бюджета Киева будут сильными. При этом S&P ожидает постепенного ослабления этих индикаторов из-за давления в части расходов, а также продолжающегося повышения зарплат.

    Ранее Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг ООН
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Международный пункт пропуска "Угринов-Долгобычув". Архивное фото
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка