S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне "В-"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Киева на уровне "В-".

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"Стабильный прогноз отражает наши ожидания, что сильные бюджетные показатели Киева и значительный запас денежных средств позволят ему выдержать неопределенность, которая коренится в волатильной институциональной среде Украины", — говорится в релизе. Агентство также предполагает, что уровень долга города будет оставаться на низком уровне.

S&P может понизить рейтинг Киева в случае понижения суверенного рейтинга Украины или если задолженность города существенно вырастет. Кроме того, на снижение рейтинга может повлиять уменьшение ликвидных средств. Агентство отмечает, что в данный момент потенциал для повышения рейтинга отсутствует.

Агентство отмечает, что несмотря на то, что на Киев приходится 20% ВВП Украины и в городе наблюдается самый низкий в стране уровень безработицы, по международным стандартам уровень благосостояния города низок.

Ограничивает рейтинг Киева качество финансового менеджмента, считают эксперты агентства. S&P полагает, что долгосрочное финансовое планирование только зарождается. Отмечается также низкий уровень управления долгом и ликвидностью, а также недостаточный надзор за связанными с городом госпредприятиями.

Агентство прогнозирует, что в ближайшие три года показатели исполнения бюджета Киева будут сильными. При этом S&P ожидает постепенного ослабления этих индикаторов из-за давления в части расходов, а также продолжающегося повышения зарплат.

Ранее Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах на уровне "B-", прогноз стабильный.