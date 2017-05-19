"ВЭБ" планирует закрыть сделку по продаже украинской "дочки" до 1 июля

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже своей украинской "дочки" — "Проминвестбанка" — до 1 июля 2017 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Надеемся, что до конца июня возможно, что сделка будет закрыта. До 1 июля может быть реалистично, но это зависит не только от нас, но и от позиции НБУ и от многих других обстоятельств. Планирую, что к 1 июля у нас есть основания ее закрыть", — сказал Горьков в кулуарах Международного экономического саммита KazanSummit.

При этом он отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что харьковский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку "Проминвестбанка". По сведениям издания, в четверг состоялось заседание наблюдательного совета "ВЭБ", где, в частности, и обсуждалась продажа украинской "дочки". Так, помимо уже известного предложения от группы инвесторов — девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, был назван и Ярославский.

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.