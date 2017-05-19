наверх
19.05.201714:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "ВЭБ" планирует закрыть сделку по продаже украинской "дочки" до 1 июля

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (292)

    (обновлено: )50
    Глава ВЭБ Сергей Горьков отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    ВК батальона "Азов"

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже своей украинской "дочки" — "Проминвестбанка" — до 1 июля 2017 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков.

    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Одесса медиа
    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"

    "Надеемся, что до конца июня возможно, что сделка будет закрыта. До 1 июля может быть реалистично, но это зависит не только от нас, но и от позиции НБУ и от многих других обстоятельств. Планирую, что к 1 июля у нас есть основания ее закрыть", — сказал Горьков в кулуарах Международного экономического саммита KazanSummit.

    При этом он отказался комментировать обсуждаемую сумму сделки. По его словам, в настоящее время покупкой "Проминвестбанка" интересуются два претендента, международных инвесторов среди них нет.

    В пятницу газета "Коммерсант" написала, что харьковский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку "Проминвестбанка". По сведениям издания, в четверг состоялось заседание наблюдательного совета "ВЭБ", где, в частности, и обсуждалась продажа украинской "дочки". Так, помимо уже известного предложения от группы инвесторов — девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, был назван и Ярославский.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" "ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Социальная сеть "ВКонтакте"
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Президент Петр Порошенко во время визита в Германии
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка