На покупку дочки российского ВЭБа претендует харьковский бизнесмен

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. На покупку "Проминвестбанка", украинской "дочки" ВЭБа претендует известный харьковский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, пишет издание "Коммерсант".

Сообщается, что в четверг состоялось заседание наблюдательного совета ВЭБа, где, в частности, и обсуждалась продажа "Проминвестбанка". Так, помимо уже известного предложения от группы инвесторов — девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, был назван и Ярославский.

По информации источников издания, Ярославский сделал предложение ВЭБу о покупке "Проминвестбанка" в конце прошлой недели. Венгерская OTP group, которая также делала ВЭБу предложение о покупке украинской "дочки", вчера в числе претендентов представлена не была. По словам источников газеты, знакомых с ходом переговоров, ее предложение было фактически безденежным, что не устроило ВЭБ. Глава ВЭБа Сергей Горьков, комментируя по итогам набсовета продажу украинской "дочки", не стал называть кандидатов.

Ярославский подтвердил изданию, что направил ВЭБу предложение о приобретении "Проминвестбанка", не раскрыв детали. По его словам, приобретение банковских активов давно интересовало бизнесмена. В частности, Ярославский вел переговоры со "Сбербанком" о покупке его украинской "дочки", подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки.

После этого, по словам Ярославского, он начал рассматривать другие банковские активы в Украине для инвестиций и остановился на "Проминвестбанке". Он уточнил, что еще не подавал заявку на покупку "Проминвестбанка" в НБУ, поскольку пока нет согласия продавца на сделку. В НБУ не ответили на запрос издания.

Собеседники газеты на финансовом рынке считают, что у Ярославского больше шансов получить одобрение НБУ на приобретение "Проминвестбанка", чем у конкурирующей группы претендентов, поскольку он более "прозрачный" кандидат для властей. Павел Фукс в Украине четко представляется как российский девелопер и инвестор, подчеркивают собеседники издания.