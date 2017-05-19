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    Глава "1С Украина": продукт 1С принадлежит украинцам

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    На брифинге Мазур также раздал копии сертификатов, которые подтверждают, что программный продукт 1С принадлежит украинцам. Около полумиллиона украинских пользователей пользуются программным продуктом 1С.
    Вадим Мазур

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Глава "Скайлайн Софт" (оператор распространения продуктов "1С: Предприятие" в Украине) Вадим Мазур призывает власти отменить санкции против компании. Об этом он заявил во время совместного брифинга с нардепом Сергеем Лещенко в Верховной Раде.

    "Прочитав решение президента мы были просто шокированы, потому что до сих пор не понимаем причин попадания наших компании в список санкций", — сказал Мазур.

    "Мы считаем, что произошла досадная ошибка. Мы верим, что где-то была искаженная информация представлена снизу людям, которые принимают решения. Мы призываем властные структуры вмешаться в этот вопрос и пересмотреть решение о санкциях против наших компаний", — заявил глава компании.

    "Что касается российского следа — это все очень натянуто, потому что наши компании — украинские", — отметил он.

    На брифинге Мазур также раздал копии сертификатов, которые подтверждают, что программный продукт 1С принадлежит украинцам.

    "Нам говорят, что там есть опасность, что кто-то будет скачивать информацию наших бухгалтерских программ. Для этого у нас есть экспертное заключение Государственной службы специальной связи и защиты информации где указано, что программа прошла проверку уровня Г2 (уровень, который позволяет программе работать в государственных учреждениях — Ред.)", — добавил он.

    "Поэтому все эти мифы являются ложными и каким-то нехорошим популизмом. Надеюсь, что решение относительно нас и наших продуктов будут пересмотрены", — отметил Мазур.

    По словам Лещенко, около полумиллиона украинских пользователей пользуются программным продуктом 1С.

    "Этот программный продукт принадлежит украинцам. Государственный аппарат устами СНБО пытается заявить, что 1С — это российский агрессор", — сказал нардеп.

    "Абсолютно неприемлемо, когда украинский производитель IT-услуг попадает под санкции. И, конечно, никакого русского следа вы там не найдете, а то, что произошло — или недоразумение, или сознательный шаг на то, чтобы просто захватить бизнес", — сообщил Лещенко.

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