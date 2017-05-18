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    Экономика

    И.о. главы НБУ Смолий заявил, что может подписывать меморандум с МВФ

    (обновлено: )5401
    Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что может подписывать меморандум, если будет согласован и подготовлен такой документ.
    Яков Смолий
    zn.ua

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий имеет полномочия для подписания меморандума с Международным валютным фондом, миссия которого работает в Киеве с 16 мая.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    Об сам Смолий сообщил на ежегодной исследовательской конференции, организованной НБУ вместе с Национальным банком Польши при поддержке правительства Канады и Киевской школы экономики.

    "Действительно, я могу подписывать меморандум с МВФ, если будет согласован и подготовлен такой документ, потому что я исполняю обязанности главы и полностью владею всеми правами", — цитирует УНИАН Смолия.

    Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора.

    Напомним, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока президент Украины Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

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