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    "Нафтогаз" вернул $300 млн, привлеченные на закупку газа

    (обновлено: )20004
    "Нафтогаз Украины" погасил займ в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" вернул 300 миллионов долларов, привлеченные у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в июле-сентябре 2016 года на закупку газа, и намерен вновь воспользоваться кредитом ЕБРР для закупки газа на следующий отопительный сезон, сообщает во вторник пресс-служба компании.

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    "НАК "Нафтогаз Украины" погасила займ в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития. В течение июля — сентября 2016 года "Нафтогаз" полностью использовал доступные средства по кредиту в размере 300 миллионов долларов. Выплаты процентов и возврат кредита состоялись вовремя", — говорится в сообщении компании во вторник.

    Также отмечается, что кредитная линия продолжает действовать до 2018 года, и "Нафтогаз" "планирует воспользоваться ее средствами для подготовки к следующему отопительному сезону".

    На средства ЕБРР Украина при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов приобрела в Европе 1,8 миллиарда кубометров газа, средневзвешенная цена составила 185 долларов за тысячу кубов в точке поставки, сообщила компания.

    Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что компания намерена повторно воспользоваться кредитной линией ЕБРР для закачки газа при подготовки к отопительному сезону в 2016 году.

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