Более $1,5 млрд заблокированы на счетах экс-чиновников Януковича

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Более 1,5 миллиарда долларов заблокированы на счетах бывших чиновников времен президента Виктора Януковича по состоянию на май этого года, сообщается в понедельник на сайте Государственной службы финансового мониторинга.

"Всего, по состоянию на май 2017 года, по результатам принятых мер за время проведения расследований заблокировано и арестовано на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными чиновниками средства в эквиваленте 1,57 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом, по сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, на сегодня за рубежом заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 миллиона долларов, 15,87 миллиона евро и 135,01 миллиона швейцарских франков. Эти средства заблокированы в Австрии, Великобритании, Латвии, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии, Нидерландах и на Кипре.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные 1,5 миллиарда долларов уже поступили на счета госказначейства и пойдут на финансирование сектора обороны и безопасности.