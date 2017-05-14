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    Жители Киева и областных центров будут больше платить за воду

    (обновлено: )44971
    Подорожание коснулось Киева и областных центров - Львова, Ровно, Днепра, Хмельницкого, а также ряда меньших городов - Ирпеня, Вишневого, Боярки, Каменец-Подольского, Павлограда, Лисичанска, Коломыи и других.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Жители некоторых областных центров и киевляне будут вынуждены платить за холодную воду больше, сообщает в Facebook "Новая коммунальная Украина" со ссылкой на постановления НКРЕКП от 26 апреля, опубликованные 11 мая в "Урядовом курьере". 

    Коммунальная плата выросла и для жителей Ирпеня, Вишневого и Боярки, что в Киевской области. 

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    РИА Новости Украина
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    "С 12 мая 2017 тарифы на холодную воду и водоотвод выросли для 24 водоканалов и их потребителей", — говорится в публикации.

    Платежки с новыми тарифами потребители получат уже в июне.

    "Подорожание коснулось Киева и областных центров — Львов, Ровно, Днепр, Хмельницкий, а также ряда меньших городов — Ирпень, Вишневое, Боярка, Каменец-Подольский, Павлоград, Лисичанск, Коломыя и других. Уровень подорожания колеблется от 7% до 28 %. Наибольший % роста — во Львове, в численном измерении тарифа — в Ровно и Киеве", — отмечается в сообщении.

    В квитанциях за май, которые придут в июне, плата за воду будет рассчитана пропорционально количеству дней, когда действовали старые и новые тарифы, поскольку новые тарифы вступили в силу в середине месяца. За первые 11 дней начисление будет по старому тарифу, а остальные дни — по новому.

    Как сообщалось ранее, общая сумма задолженности населения и государства за жилищно-коммунальные услуги в январе 2017 года достигла рекордной суммы в 54,2 млрд гривен.

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