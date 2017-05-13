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    Евросоюз выделил Украине 10 млн евро на реформу госуправления

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    Согласно информации, ЕС отметил продвижение реформ в госсекторе, а также начало масштабного реформирования министерств, анонсированное премьер-министром Владимиром Гройсманом.
    Купюра евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Европейский союз выделил Украине первый транш в сумме 10 млн евро в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Как сообщается, ЕС отметил продвижение реформ в госсекторе, а также начало масштабного реформирования министерств, анонсированное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно соглашению, Киеву выделяют 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта.

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