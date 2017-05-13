Евросоюз выделил Украине 10 млн евро на реформу госуправления

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Европейский союз выделил Украине первый транш в сумме 10 млн евро в рамках программы ЕС "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как сообщается, ЕС отметил продвижение реформ в госсекторе, а также начало масштабного реформирования министерств, анонсированное премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно соглашению, Киеву выделяют 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта.