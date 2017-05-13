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    Омелян прогнозирует рост поступлений в местные бюджеты на 20-40%

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    По словам министра, поступления в местные бюджеты от транспортной сферы с введением электронного билета могут вырасти на 20-40% - эти средства могут быть направлены на обновление пассажирского транспорта.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омелян считает, что благодаря внедрению электронного билета в городском пассажирском транспорте поступления в местные бюджеты от транспортной сферы могут вырасти на 20-40%, сообщила пресс-служба ведомства.

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    "Поступления в местные бюджеты от транспортной сферы с введением электронного билета могут вырасти на 20-40%. Эти средства могут быть направлены на обновление пассажирского транспорта, создание более комфортных и безопасных условий для пассажиров", — подчеркнул Омелян.

    По его словам, обновление пассажирского транспорта должно происходить за счет восстановления промышленного производства в Украине. 

    "Базовая идея, которую мы согласовали с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, — это восстановление производства в Украине. Это, безусловно, "Электрон", "Татра-Юг" и другие предприятия плюс инфраструктура. Обновление транспорта должно идти параллельно с развитием инфраструктуры", — цитирует министра пресс-служба.

    Также, по словам Омеляна, уменьшение оборота наличных средств в общественном транспорте будет способствовать искоренению злоупотреблений и коррупции.  

    "Больше всего приблизились к введению электронной системы Киев, Днепр, Львов и Одесса, которая уже тестирует электронный билет на отдельных видах транспорта", — отметил министр.

    Напомним, в Украине 7 мая вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

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