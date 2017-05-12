Гройсман высказался по поводу повышения пенсионного возраста

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Власть не будет повышать пенсионный возраст в рамках запланированной пенсионной реформы, как на том настаивает главный кредитор Украины — Международный валютный фонд, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"12 миллионов пенсионеров давно ждут этой (пенсионной — Ред.) реформы. Я еще раз хочу пообещать: с 1 октября, и мы будем просить украинский парламент поддержать наши пенсионные изменения, которые будут отвечать национальным интересам, интересам украинских граждан… Там (в этой реформе — Ред.) не будет повышения пенсионного возраста, там не будет этого, там будет отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров. Там есть повышение пенсий для украинских пенсионеров, от 200 до 1 тысячи ежемесячной доплаты получат 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров", — сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

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МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения.