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    Экономика

    Гройсман высказался по поводу повышения пенсионного возраста

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (422)

    (обновлено: )39313
    Глава Кабмина подчеркнул, что пенсионная реформа, предлагаемая правительством, не предполагает повышения пенсионного возраста, однако, по словам Владимира Гройсмана, там "будет отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров".
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Власть не будет повышать пенсионный возраст в рамках запланированной пенсионной реформы, как на том настаивает главный кредитор Украины — Международный валютный фонд, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann
    Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ

    "12 миллионов пенсионеров давно ждут этой (пенсионной — Ред.) реформы. Я еще раз хочу пообещать: с 1 октября, и мы будем просить украинский парламент поддержать наши пенсионные изменения, которые будут отвечать национальным интересам, интересам украинских граждан… Там (в этой реформе — Ред.) не будет повышения пенсионного возраста, там не будет этого, там будет отмена налогообложения пенсий работающих пенсионеров. Там есть повышение пенсий для украинских пенсионеров, от 200 до 1 тысячи ежемесячной доплаты получат 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров", — сказал премьер в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

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    МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности". Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. 

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