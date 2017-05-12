"Национализация" в ДНР и ЛНР: 300 тыс человек останутся без работы - власти

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Около 250-300 тысяч человек могут потерять работу на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей из-за введения властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР внешнего управления на украинских предприятиях, которые закрываются, утверждает замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Тука заявил, что некоторые предприятия якобы ликвидируются, "уже принято решение о нецелесообразности дальнейшего функционирования минимум 10 шахт".

"Таким образом, большое количество людей, которые живут сейчас на неподконтрольной территории, потеряют и уже потеряли фактически средства к существованию", — заявил Тука на брифинге в пятницу. Он уточнил, что "по оценкам министерства, количество людей, которые могут лишиться работы, составляет приблизительно 250-300 тысяч человек".

Он добавил, что эти люди будут вынуждены искать себе работу либо на территории России, либо на территории, подконтрольной украинскому правительству.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.