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12.05.201713:18
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    Экономика

    Два украинца подали документы на покупку "дочки" российского ВЭБа

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (289)

    (обновлено: )159
    В Нацбанке сообщили, что пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины, документы находятся на рассмотрении.
    Митинг Азова под Проминвестбанком в Киеве
    ВК батальона "Азов"

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Два гражданина Украины подали документы на приобретение существенной доли украинской "дочки" ВЭБа — "Проминвестбанка", сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка Украины в пятницу.

    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Одесса медиа
    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"

    Ранее глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что ВЭБ рассматривает предложения четырех инвесторов по покупке украинского дочернего "Проминвестбанка", конкретика может появиться к середине мая.

    "В апреле 2017 года пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк" подали два гражданина Украины. Сейчас полученные документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно, в том числе, в отношении лиц заявителей", — сообщили в Нацбанке.

    В тоже время стало известно, один из заинтересованных в покупке "Проминвестбанка" — украинский депутат, бизнесмен Максим Микитась. Об этом он сам сообщил агентству Блумберг.

    Помимо него, в покупке доли в "Проминвестбанке" заинтересован российский бизнесмен Павел Фукс. "Микитась планирует приобрести пакет вместе с Павлом Фуксом, бизнесменом, который основал компанию Mos City Group. Микитась не сообщил о размере пакета акций, по его словам, более подробная информация будет представлена на пресс-конференции", — пишет агентство.

    Фукс родился в Харькове и долгое время прожил в России. Он основатель девелоперской компании MosCityGroup.

    Национальный банк Украины рассматривает документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета соответствующих документов. При рассмотрении пакета документов НБУ проверяет деловую репутацию инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств. Нацбанк имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке.

    Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

    "Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

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