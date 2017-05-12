Курс валют НБУ: доллар упал до 26,4 грн

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На пятницу, 12 мая, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,42 грн; 1 евро – 28,7 грн; 10 российских рублей – 4,55 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями четверга понизился еще на три копейки. При этом ниже 26,5 грн доллар не падал с начала января 2017 года.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.