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12.05.201710:15
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: доллар упал до 26,4 грн

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    Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями четверга понизился еще на три копейки. При этом ниже 26,5 грн доллар не падал с начала января 2017 года.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. На пятницу, 12 мая, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,42 грн; 1 евро – 28,7 грн; 10 российских рублей – 4,55 грн.

    Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями четверга понизился еще на три копейки. При этом ниже 26,5 грн доллар не падал с начала января 2017 года.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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