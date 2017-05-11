"Антонов" станет Публичным акционерным обществом

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Кабинет Министров решил изменить форму собственности государственного предприятия "Антонов" и государственного предприятия "Завод №410 гражданской авиации" на публичное акционерное общество.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

В частности, правительство согласилось с предложением государственного концерна "Укроборонпром" о смене формы собственности госпредприятий "Антонов" и Завод №410 гражданской авиации в ПАО, 100% акций которых принадлежит государству.

Отметим, что завод № 410 гражданской авиации предоставляет широкий спектр услуг по ремонту и сервисному обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32 и двигателей Д-36.

Напомним, в начале текущего года Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов.