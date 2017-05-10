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    Экономика

    НБУ перечислил в госбюджет второй транш прибыли за 2016 год

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    С учетом перечисленного 21 апреля первого транша прибыли НБУ на 10 млрд грн, остаток прибыли к перечислению в госбюджет в текущем году составляет 29,4 млрд грн.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в среду перечислил в госбюджет Украины второй транш прибыли за 2016 год в размере 5 млрд грн, сообщила пресс-служба НБУ.

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    Таким образом, с учетом перечисленного 21 апреля первого транша прибыли НБУ на 10 млрд грн, остаток прибыли к перечислению в госбюджет в текущем году составляет 29,4 млрд грн.

    Дальнейший график перечисления прибыли в госбюджет уже согласован с Министерством финансов и предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на инфляцию.

    Ранее сообщалось, что Международные резервы Украины на начало мая составили 17,2 миллиарда долларов, что на 13,6% больше, чем месяцем ранее.


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