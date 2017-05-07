Порошенко подписал закон по улучшению условий ведения строительной деятельности

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 7 мая, подписал закон, который будет способствовать повышению позиции страны в рейтинге "Ведение бизнеса". Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2020-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности", который будет способствовать повышению Украины в рейтинге "Ведение бизнеса", а также дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве", — говорится в сообщении.

Документом отменяется требование относительно необходимости получения исходных данных и технических условий от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), поскольку проектировщик обязан разработать проектную документацию в соответствии с государственными строительными нормами и другими нормативно-правовыми документами, где уже учтены такие требования.

Указанным законом также вносятся изменения в статью 17 закона Украины "Об архитектурной деятельности" путем исключения положения о возможности прохождения профессиональной аттестации гражданами, которые не получили высшего образования по соответствующему направлению профессиональной аттестации. Это даст возможность повысить профессиональный уровень исполнителей работ в строительстве, что в свою очередь повысит качество выполняемых ими работ.

Также документом определяются правовые условия для совершенствования сбора данных государственной статистической отчетности о принятых в эксплуатацию законченных строительных объектах — функции архстройконтроля переданы органам местного самоуправления, а обязанность предоставлять статистические данные по этому направлению отсутствуют.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно соглашению, Киеву выделят 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта.