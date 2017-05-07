Украине нужно постараться, чтобы ее заметили на "Экспо-2017" - Охрименко

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Впервые за пять лет Украина будет представлена ​​на Международной специализированной выставке "Экспо-2017". Основная тема мероприятия — "Энергия будущего". Для Украины это достаточно значимое событие — быть участником такой мировой выставки, ведь она будет представлена ​​официальным национальным стендом. В целом же, "Экспо-2017" — это глобальное мероприятие, в котором принимает участие более 100 стран мира и 10 международных организаций (ООН, IRENA и другие), и проходить оно будет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что выставку посетит более 5 миллионов человек со всего мира.

Какую пользу Украине принесет участие в экспозиции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Для Украины это будет очень полезно, хотя было бы хорошо, если бы ее там хоть кто-нибудь заметил. Потому что это все-таки выставка международная, очень много участников, и нужно очень хорошо пропиарить Украину, чтобы на нее хотя бы кто-нибудь обратил внимание. Потому что, как правило, на таких выставках обращают внимание на мировых лидеров, это такая традиция", — отметил эксперт.

Он также оценил, какое значение будет иметь национальный стенд Украины на выставке.

"Национальный стенд — ничего не означает. Там проводят очень много разных событий — деловых завтраков, фокус-групп, начиная от встреч технарей, политиков, экономистов, и заканчивая концертами. Вот это самое главное, провести такие мероприятия, чтобы привлечь как можно больше людей со всего мира, которые бы захотели с Украиной работать", — пояснил Охрименко.

Ранее в Минэкономике заявили, что это возможность наладить конструктивный и тесный диалог между правительствами стран, неправительственными организациями, компаниями и гражданским обществом по обеспечению устойчивого развития энергетики, сокращения выбросов парниковых газов и энергоэффективности. Во время выставки Украина будет презентовать лучшие наработки, современное оборудование и материалы в сфере энергоэффективности и всех направлениях возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидроэнергетике, выращивании энергетических культур, производстве тепловой и электрической энергии из отходов сельского хозяйства. Кроме этого, 15 июня 2017 года запланировано проведение Национального дня Украины, в рамках которого состоится бизнес-событие, посвященное инвестиционному потенциалу Украины в сфере возобновляемой энергетики, украинским разработкам и технологиям в этой сфере.