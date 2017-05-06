Порошенко одобрил выделение ЕИБ Киеву 200 млн евро

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно соглашению, Киеву выделят 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

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Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации соглашения с ЕИБ 12 апреля.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 миллионов евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Согласно условиям соглашения, кредитные средства будут выданы под госгарантии сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. ЕИБ планирует финансировать проект 15 траншами в течение пяти лет. При этом возвращение займа планируется осуществить исключительно за счет средств местных бюджетов, поскольку коммунальные предприятия транспорта управляются органами местного самоуправления.

В рамках этого проекта будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метрополитенов, также буду построены и реконструированы трамвайные и троллейбусные линии. Реализация проекта намечена в Киеве, Ивано-Франковске, Олесе, Харькове и других городах страны.

Ранее сообщалось, что Украина поприветствовала подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом бюджета США, где предусмотрено 560 миллионов долларов помощи Киеву.