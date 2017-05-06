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    Порошенко одобрил выделение ЕИБ Киеву 200 млн евро

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    Как сообщается, целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 миллионов евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка на улучшение работы городского общественного транспорта.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Согласно соглашению, Киеву выделят 200 миллионов евро на развитие городского пассажирского транспорта. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

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    Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации соглашения с ЕИБ 12 апреля.

    "Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 миллионов евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта", — говорится в сообщении.

    Согласно условиям соглашения, кредитные средства будут выданы под госгарантии сроком до 22 лет с льготным периодом до пяти лет. ЕИБ планирует финансировать проект 15 траншами в течение пяти лет. При этом возвращение займа планируется осуществить исключительно за счет средств местных бюджетов, поскольку коммунальные предприятия транспорта управляются органами местного самоуправления.

    В рамках этого проекта будет обновлен парк трамваев, троллейбусов, автобусов, вагонов метрополитенов, также буду построены и реконструированы трамвайные и троллейбусные линии. Реализация проекта намечена в Киеве, Ивано-Франковске, Олесе, Харькове и других городах страны.

    Ранее сообщалось, что Украина поприветствовала подписание президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом бюджета США, где предусмотрено 560 миллионов долларов помощи Киеву.

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