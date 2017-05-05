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    Треть денежных переводов в 2016 году пришли в Украину из России – Львов

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (494)

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    Управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов в эфире "ГС" спрогнозировал, какие последствия будет иметь решение Western Union прекратить перевод средств из РФ в Украину без открытия банковского счета.
    Игорь Львов
    Forbes Украина

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета. Причиной такого решения в компании называют закон о финансовых санкциях, который Госдума России приняла в ответ на украинские санкции, введенные против российских банков и платежных систем.

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    Насколько популярной в Украине является услуга перевода средства из России в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил управляющий директор банка "Кредит-Оптима" Игорь Львов.

    "Я приведу данные НБУ за 2016 год. Всего в Украину зашло порядка 4,5 миллиардов долларов. На первом месте была Россия – в районе 1,5 миллиардов долларов, это в эквиваленте – доллар, евро и рубли. И уже на втором месте — США, Канада, третьими пошли Италия, Португалия, Польша и т.д. Поэтому сегодня Россия – самая популярная страна, откуда шли денежные переводы. По сути, это своеобразные инвестиции в Украину в виде валюты. Эти переводы – заработная плата заробитчан, которые сегодня, по данным Центрального банка РФ и миграционной службы составляют порядка 3 миллионов человек", — отметил Доротич.

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