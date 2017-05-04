Western Union с 5 мая прекращает денежные переводы из России в Украину

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Международный оператор денежных переводов Western Union прекращает переводить средства из России в Украину без открытия банковского счета, сообщает "Ведомости".

Отмечается, что соответствующее решение Western Union приняла в связи с введением в действие закона о финансовых санкциях, принятого Россией в ответ на санкции против российских банков и платежных систем.

Соответствующее решение вступает в силу с 5 мая, как и российский закон.

Совфед на заседании в среду одобрил закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину через международные платежные системы. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Госдума РФ приняла данный закон 22 марта. Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Это был ответ на действия Киева. Напомним, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).