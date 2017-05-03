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    Экономика

    Украина продолжает увеличивать запасы газа

    (обновлено: )27
    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 27,51% с 27,39% в предыдущий день.
    Трубопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на 2 мая объем газа в подземных хранилищах Украины составил 8,514 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,43%. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

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    Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 27,51% с 27,39% в предыдущий день.

    Пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский ранее сообщал, что Украина с 1 мая в два раза увеличила суточную закачку газа в свои подземные хранилища — до 41 миллиона кубометров, в том числе увеличила импорт топлива из ЕС до 35,3 миллиона кубометров в сутки.

    "Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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