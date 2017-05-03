наверх
03.05.201720:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина намерена инициировать пересмотр условий членства в ВТО

    (обновлено: )79
    Как отметили в Министерстве экономического развития и торговли, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства, девальвировала гривна.
    ВТО
    flickr.com\world_trade_organization

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина зарезервировала за собой право инициировать пересмотр своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО) по таможенным пошлинам, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В соцсетях обсудили мифический рост доходов по-Гройсману

    "Для улучшения системы таможенно-тарифного регулирования и получения возможности пересмотра тарифных обязательств в ВТО в любое время в течение следующего трехлетнего периода (2018-2020 гг.) Украина зарезервировала соответствующее право в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ 1994", – говорится в сообщении. 

    По данным ведомства, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства в определенных отраслях экономики, девальвировала гривна и т.п.

    Также отмечается, что присоединение к РФ Крыма и события на востоке Украины "негативно повлияли на условия экономической деятельности и торговли, что ставит на повестку дня внедрение комплексных экономических реформ и использования всех имеющихся механизмов для трансформации экономики Украины из сырьевой в инновационную".

    МЭРТ также сообщило, что разработало Экспортную стратегию Украины до 2021 года и проект постановления Кабмина "Об образовании Совета по международной торговле при Кабинете министров". В рамках совета, в частности, запланировано образование рабочих групп по упрощению процедур торговли; улучшение системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты.

    Напомним, в феврале этого года вступило в силу соглашение стран-членов Всемирной торговой организации об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement — TFA).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Гвардейцы охраняют общественный порядок в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Кадр из сериала "Танкист"
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа