Украина намерена инициировать пересмотр условий членства в ВТО

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина зарезервировала за собой право инициировать пересмотр своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО) по таможенным пошлинам, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Для улучшения системы таможенно-тарифного регулирования и получения возможности пересмотра тарифных обязательств в ВТО в любое время в течение следующего трехлетнего периода (2018-2020 гг.) Украина зарезервировала соответствующее право в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ 1994", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства в определенных отраслях экономики, девальвировала гривна и т.п.

Также отмечается, что присоединение к РФ Крыма и события на востоке Украины "негативно повлияли на условия экономической деятельности и торговли, что ставит на повестку дня внедрение комплексных экономических реформ и использования всех имеющихся механизмов для трансформации экономики Украины из сырьевой в инновационную".

МЭРТ также сообщило, что разработало Экспортную стратегию Украины до 2021 года и проект постановления Кабмина "Об образовании Совета по международной торговле при Кабинете министров". В рамках совета, в частности, запланировано образование рабочих групп по упрощению процедур торговли; улучшение системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты.

Напомним, в феврале этого года вступило в силу соглашение стран-членов Всемирной торговой организации об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement — TFA).