Украина за 4 месяца почти вдвое увеличила импорт газа из Европы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина почти в два раза увеличила импорт газа из Европы в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,8 миллиарда кубометров, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Импорт газа увеличился в два раза. В апреле месяце для нужд отечественных потребителей с территории Европы было импортировано 540 миллионов кубометров природного газа, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время с начала года объемы импорта составили 4,8 миллиарда кубометров голубого топлива, что в 1,7 раза больше показателей прошлого года", — сообщил Белявский.

Также, по его данным, в два раза выросли темпы наполнения хранилищ — с января по апрель месяц в газохранилища Украины было закачано 0,6 миллиарда кубов голубого топлива, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пресс-секретарь сообщил, что добыча газа за четыре месяца демонстрирует незначительный рост в 1,5%. Так, за четыре месяца текущего года в Украине было добыто 6,8 миллиарда кубов газа, что на 1,5% больше прошлогодних показателей.

В целом с начала года Украина потребила 14 миллиардов кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала последний отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года. Украина 11 марта завершила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.