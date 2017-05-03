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    Экономика

    Украина за 4 месяца почти вдвое увеличила импорт газа из Европы

    (обновлено: )36
    В целом с начала года Украина потребила 14 миллиардов кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.
    Газохранилище
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украина почти в два раза увеличила импорт газа из Европы в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,8 миллиарда кубометров, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

    Газовая конфорка
    flickr.com/sunshinecity
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    "Импорт газа увеличился в два раза. В апреле месяце для нужд отечественных потребителей с территории Европы было импортировано 540 миллионов кубометров природного газа, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время с начала года объемы импорта составили 4,8 миллиарда кубометров голубого топлива, что в 1,7 раза больше показателей прошлого года", — сообщил Белявский.

    Также, по его данным, в два раза выросли темпы наполнения хранилищ — с января по апрель месяц в газохранилища Украины было закачано 0,6 миллиарда кубов голубого топлива, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Пресс-секретарь сообщил, что добыча газа за четыре месяца демонстрирует незначительный рост в 1,5%. Так, за четыре месяца текущего года в Украине было добыто 6,8 миллиарда кубов газа, что на 1,5% больше прошлогодних показателей.

    В целом с начала года Украина потребила 14 миллиардов кубических метров природного газа, что полностью соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала последний отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года. Украина 11 марта завершила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.

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