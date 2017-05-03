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03.05.201709:50
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    Евро превысил отметку в 29 гривен

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на среду установлен на отметке 2903,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,661 грн за 10 рублей, доллара - 2656,09 гривен за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду на уровне 2656,09 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2903,10 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,661 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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